"Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы
Испанская "Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала севильцы на своем стадионе обыграли римский "Лацио" со счетом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Хозяева поля открыли счет в середине первго тайма, а во твторм обе команды остались вдесятером - сначала удаление заработал игрок "Севильи" Васкес, а затем его примеру последовал римлянин Марушич.
После этого Севилья еще раз поразила ворота своего соперника и сняла все вопросы о победителе. Напомним, что первый матч неделю назад завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. Кстати, накануне той встречи четыре человека получили ножевые ранения в результате драки фанатов в Риме.
"Севилья" - "Лацио" - 2:0
Голы: Бен-Йеддер (20), Сарабия (78)
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Сарабия, Навас, Меса (Рог, 82), Васкес, Бен-Йеддер, Андре Силва (Амаду, 64).
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Габаррон (Корреа, 49), Катальди, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Милинкович-Савич (Ромуло, 56), Иммобиле, Кайседо.
Предупреждения: Васкес (18), Габаррон (21), Кайседо (31), Иммобиле (84).
Удаления: Васкес (60), Марушич (71).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Во Франции закрыт завод Ferrero
Легенда UFC намерен объявить о завершении карьеры
Путин предостерег США от нового Карибского кризиса
Астрономы "официально" открыли новую луну Нептуна
Мехрибан Алиева: два года исторических перемен - Акиф Меликов
"Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы
Azərbaycanda avtomobil aşıb, ölən və yaralanan var
Легенда UFC намерен объявить о завершении карьеры
Путин предостерег США от нового Карибского кризиса
Астрономы "официально" открыли новую луну Нептуна
В Баку подвели итоги конкурса "Шекспир в коврах" - ФОТО
Армянские СМИ уничтожили Пашиняна
Azərbaycan əhalisinin banklardakı pulu 8 milyard manatı ötüb
Израильские военные атаковали пост ХАМАС в секторе Газа
Стоимость золота достигла максимума с апреля 2018 года
"Мой Баку": Нагорный парк - вверх по лестнице к самому небу - ФОТО
Сашик Саргсян купил себе свободу у Пашиняна
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета
Цена нефти Brent превысила $67
В Москве будут судить женщину, пытавшуюся продать поддельные картины
В Баку обсудили детали сотрудничества на Каспийском море
-
20 Фев. 15:49 8 809
-
20 Фев. 14:47 8 591
-
20 Фев. 10:37 8 318
-
20 Фев. 16:08 7 535
-
20 Фев. 15:55 7 406