МВД Грузии в январе зарегистрировало более 5,7 тысячи преступлений, что почти на 31% больше того же периода 2018 года, сообщается сайте МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый месяц 2019 года было раскрыто 1,2 тысячи преступлений.

Среди зарегистрированных преступлений лидирует воровство - более 1,9 тысячи случаев. Это на 35% больше, чем в январе 2018 года.

На втором месте - семейное насилие. МВД зарегистрировало 527 подобных преступлений (+33%). Тройку лидеров замыкают преступления, связанные с нарушением безопасности транспортного движения или правил эксплуатации транспорта. В январе произошло 431 такое преступление, что на 7,5% меньше, чем в январе 2018 года.

Меньше стало также преступлений, совершаемых чиновниками, - зарегистрировано 47 случаев (-4%).

А вот количество зарегистрированных наркопреступлений выросло на 49%. Всего было зарегистрировано 339 таких преступлений.

Более чем на 41% увеличилось количество преступлений, совершенных на сексуальной почве. При этом изнасилований стало меньше на 25%.