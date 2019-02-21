Обнародованы новые данные о преступности в Грузии
МВД Грузии в январе зарегистрировало более 5,7 тысячи преступлений, что почти на 31% больше того же периода 2018 года, сообщается сайте МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В первый месяц 2019 года было раскрыто 1,2 тысячи преступлений.
Среди зарегистрированных преступлений лидирует воровство - более 1,9 тысячи случаев. Это на 35% больше, чем в январе 2018 года.
На втором месте - семейное насилие. МВД зарегистрировало 527 подобных преступлений (+33%). Тройку лидеров замыкают преступления, связанные с нарушением безопасности транспортного движения или правил эксплуатации транспорта. В январе произошло 431 такое преступление, что на 7,5% меньше, чем в январе 2018 года.
Меньше стало также преступлений, совершаемых чиновниками, - зарегистрировано 47 случаев (-4%).
А вот количество зарегистрированных наркопреступлений выросло на 49%. Всего было зарегистрировано 339 таких преступлений.
Более чем на 41% увеличилось количество преступлений, совершенных на сексуальной почве. При этом изнасилований стало меньше на 25%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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