В столице Бангладеш Дакке произошел пожар, унесший жизни 69 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя пожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы на данный момент извлекли тела 69 человек", - сказал агентству представитель пожарной службы Махфуз Ривен.

Пожар в Дакке вспыхнул в среду жилом доме, который также использовался как химический склад. Представитель пожарной службы Бангладеш Али Ахмед ранее заявлял, что источником возгорания, возможно, стал газовый баллон.

