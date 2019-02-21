Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников противостоять "радикальным социалистам" на предстоящих в ноябре 2020 года выборах главы государства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поводом для обращения Трампа стало заявление сенатора Берни Сандерса о намерении вновь баллотироваться в президенты США.

"Берни Сандерс объявил, что он будет баллотироваться на пост президента в 2020 году с очень простой платформой: полномасштабный социализм. Я, честно говоря, сначала подумал, что это шутка, но потом его штаб сообщил, что они собрали шесть миллионов долларов за первые 24 часа", - говорится в письме Трампа сторонникам.

"Приближается новая волна радикальных социал-демократов, но у меня для них новость: Америка никогда не будет социалистической страной. Америка - величайшая страна в мире благодаря свободе, а не господству правительства", - подчеркивает президент.



Тем самым Трамп повторил свой тезис, высказанный им в конце января в обращении к конгрессу. Тогда он в качестве примера пагубности социализма привел ситуацию в Венесуэле.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс работает в верхней палате конгресса США с 2007 года. Формально он считается независимым сенатором, однако фактически поддерживает инициативы демократов. Сандерс симпатизирует экономическим моделям Швеции и ряда других европейских стран, где действуют масштабные программы государственной социальной поддержки.

За сутки после выдвижения кандидатуры на пост президента Сандерс собрал шесть миллионов долларов пожертвований, сообщил штаб политика. Пожертвования поступили от более чем 225 тысяч человек, то есть средний размер одного взноса составил около 26,6 доллара. В штабе Сандерса подчеркивают, что средства поступают от простых американцев, а не от крупного бизнеса, которому противопоставляет себя политик.

Сенатор от Вермонта сумел собрать больше, чем кто-либо из его соперников в борьбе за номинацию Демократической партии в президенты. Предыдущий рекордсмен Камала Харрис собрала около 1,5 миллиона долларов за первые 24 часа.



Сандерс стал очередным кандидатом на праймериз, где уже участвует около дюжины кандидатов. В частности, он уже пятый претендент среди сенаторов, до него выставили свои кандидатуры сенаторы Кори Букер, Эми Клобушар, Элизабет Уоррен и Камала Харрис.

В 2016 году Сандерс бросил вызов Хиллари Клинтон на праймериз демократов, но в конечном счете проиграл борьбу. Причем соперничество не обошлось без скандала: согласно данным, опубликованным порталом WikiLeaks, руководство Демократической партии США изначально поддерживало Клинтон в ущерб Сандерсу. Формальный руководитель партии Дебби Вассерман-Шульц на фоне этой публикации подала в отставку, однако в итоге кандидатом от демократов все равно стала Клинтон. При этом, согласно данным многих соцопросов, именно у Сандерса, а у не Клинтон были более предпочтительные шансы победить Трампа на всеобщих выборах.

