Некоторые сотрудники стокгольмского аэропорта Арланда, работающие на ответственных постах, имеют связи с организованной преступностью, сообщает в среду издание Expressen со ссылкой на засекреченный полицейский отчет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Документ, попавший в руки журналистов, был подготовлен в сентябре 2018 года. В нем указывается, в частности, что сотрудники, имеющие связи с преступными группировками, работают на паспортном контроле, в зоне досмотра пассажиров, в службе безопасности аэропорта. Ряд сотрудников был уличен в участии в контрабанде наркотиков.

Авторы отчета заключают, что недостаточные проверки в отношении персонала делают аэропорт уязвимым для террористов.

