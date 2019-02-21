Стало известно о связях сотрудников шведского аэропорта с оргпреступностью
21 февраля 2019 07:37 178
Некоторые сотрудники стокгольмского аэропорта Арланда, работающие на ответственных постах, имеют связи с организованной преступностью, сообщает в среду издание Expressen со ссылкой на засекреченный полицейский отчет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Документ, попавший в руки журналистов, был подготовлен в сентябре 2018 года. В нем указывается, в частности, что сотрудники, имеющие связи с преступными группировками, работают на паспортном контроле, в зоне досмотра пассажиров, в службе безопасности аэропорта. Ряд сотрудников был уличен в участии в контрабанде наркотиков.
Авторы отчета заключают, что недостаточные проверки в отношении персонала делают аэропорт уязвимым для террористов.
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