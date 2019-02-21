В Стамбуле отменены морские рейсы
21 февраля 2019 07:29 180
В связи с туманом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.
Сообщается, что видимость в некоторых местах составляет 10 метров.
Напомним, что туман в Стамбуле продолжается уже второй день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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