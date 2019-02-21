В связи с туманом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.

Сообщается, что видимость в некоторых местах составляет 10 метров.

Напомним, что туман в Стамбуле продолжается уже второй день.