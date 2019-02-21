"Манчестер Сити" в меньшинстве одержал волевую победу над "Шальке"
21 февраля 2019 07:48 171
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над немецким "Шальке" со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мячи в составе победителей забили Серхио Агуэро (18-я минута), Лерой Сане (85) и Рахим Стерлинг (90). У хозяев дублем отметился Набиль Бенталеб (38, 45 - пенальти), реализовавший два одиннадцатиметровых удара. Первый пенальти был назначен арбитром только после просмотра видеоповтора.
На 68-й минуте встречи защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Ответный матч пройдет 12 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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