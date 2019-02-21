Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над немецким "Шальке" со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мячи в составе победителей забили Серхио Агуэро (18-я минута), Лерой Сане (85) и Рахим Стерлинг (90). У хозяев дублем отметился Набиль Бенталеб (38, 45 - пенальти), реализовавший два одиннадцатиметровых удара. Первый пенальти был назначен арбитром только после просмотра видеоповтора.

На 68-й минуте встречи защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ответный матч пройдет 12 марта.