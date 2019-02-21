Роналду забил в свои ворота. "Атлетико" обыграл "Ювентус"
21 февраля 2019 07:55 199
Испанский футбольный клуб "Атлетико" одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Голы забили Хосе Хименес (78-я минута) и Диего Годин (83).
На 70-й минуте нападающий "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в ворота соперника. Однако арбитр встречи Феликс Цвайер, воспользовавшись системой видеопомощи судьям (VAR), принял решение отметить гол. Во второй раз в истории Лиги чемпионов взятие ворот было отменено после использования VAR, впервые это произошло 14 февраля в матче 1/8 финала между голландским "Аяксом" и испанским "Реалом" (1:2), когда был отменен гол амстердамского клуба.
Ответная встреча пройдет 12 марта в Турине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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