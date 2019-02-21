Испанский футбольный клуб "Атлетико" одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Хосе Хименес (78-я минута) и Диего Годин (83).

На 70-й минуте нападающий "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в ворота соперника. Однако арбитр встречи Феликс Цвайер, воспользовавшись системой видеопомощи судьям (VAR), принял решение отметить гол. Во второй раз в истории Лиги чемпионов взятие ворот было отменено после использования VAR, впервые это произошло 14 февраля в матче 1/8 финала между голландским "Аяксом" и испанским "Реалом" (1:2), когда был отменен гол амстердамского клуба.

Ответная встреча пройдет 12 марта в Турине.