Центральный банк Зимбабве объявил, что хранящиеся в банках цифровые доллары, а также суррогатная валюта, которая привязана к доллару США, больше не будут торговаться к американскому доллару в соотношении 1:1. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В газете также отметили, что Зимбабве "фактически" вводит новую валюту. Глава Центробанка Джон Мангудья пояснил, что электронные доллары и суррогатная валюта будут переименованы в RTGS (Real Time Gross Settlement, "Валовые расчеты в реальном времени") и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке.

По словам Мангудьи, данный шаг оказался необходимым из-за того, что в Зимбабве заканчиваются доллары США, которые торгуются на черном рынке с премией в 300-400%.