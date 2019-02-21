Лейтенант береговой охраны США Пола Хеффена арестовали по подозрению в подготовке "массовой атаки", жертвой которой могли стать политики и журналисты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы суда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, Хеффен проходил службу в Вашингтоне. В его доме правоохранители обнаружили 15 единиц стрелкового оружия и "тысячи" патронов.