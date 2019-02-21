Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедоввызвал на поединок канадского бойца Жоржа Сент-Пьера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем официальном инстаграме Нурмагомедов предложил Сент-Пьеру подождать с завершением карьеры и сразится с ним в ноябре. Стоит отметить, что проводить бои раньше россиянин не может согласно решению Атлетической комиссии штата Невада.

Боец был дисквалифицирован из-за драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

"Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет ничего, кроме уважения к тебе, я верю, что показал тебе это, когда ты был в Москве. Но для меня было бы честью разделить октагон с тобой, одним из величайших бойцов всех времен. Ты можешь выбрать вес - 155 или 160 фунтов, и место - Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби", - написал Нурмагомедов в социальной сети.