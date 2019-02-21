Суд Танзании 20 февраля приговорил китаянку Янг Фенглан к 15-летнему сроку заключения за контрабанду слоновых бивней, сообщает Time, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Янг успела прослыть "королевой слоновых костей". На ее счету контрабанда более 700 слоновых бивней.

Дело против Янг возбудили в 2015 году. Ее арест стал знаковым событием в истории борьбы с истреблением слонов. Только в Танзании их популяция, по данным правительства, сократилась на 60% с 2009 по 2014 годы. В настоящее время некоторые стада восстановились.

Природоохранное сообщество Танзании заявило, что приговор контрабандистке показывает серьезность намерений правительства покончить с контрабандой слоновой кости.