Это не игра в "Звездные войны", а настоящие соревнования. Во Франции дуэли на световых мечах официально признали видом спорта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Соответствующее заявление было обнародованы местной федерацией по фехтованию, где отметили, что речь идет не о пластиковом оружии, а о поликарбонатных копиях джедайских мечей с вмотированными внутрь лампами. Звук ударов имитируют встроенные чипы.

Правила поединков просты: за каждое прикосновение к сопернику даются очки. Кто первым наберет 15, тот и признается победителем.