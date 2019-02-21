YouTube смягчил наказания для блогеров
YouTube изменил систему наказаний для блогеров, нарушающих правила площадки. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса, ередает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Изменения заключаются в следующем:
Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление. YouTube удалит неподходящий контент, но не будет наказывать пользователя.
При повторном нарушении YouTube отправит предупреждение и на неделю ограничит возможности блогера. Тот не сможет добавлять любые материалы на YouTube.
После второго предупреждения в течение 90 дней автор потеряет возможность загружать новый контент на две недели. Третье предупреждение в течение того же времени приведет к блокированию аккаунта.
В YouTube отмечают, что теперь одинаковые типы предупреждений будут всегда приводить к одним и тем же последствиям. Кроме этого, представители сервиса отмечают, что сделают более прозрачной информацию о нарушениях: "Мы сделаем наши сообщения по электронной почте и сообщения на веб-версии сайта более понятными, и они предоставят более подробную информацию о нарушении правил".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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