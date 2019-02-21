В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы
21 февраля 2019 09:00 242
На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов, сообщает Express, ередает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Закрыты два сектора воздушного пространства аэропорта. Администрация сообщает, что введено ограничение до 4-х вылетов ежечасно и предупреждают о возможности задержки авиарейсов.
Отметим, Этна - наиболее высокий действующий вулкан в Европе. В течение последних двух десятилетий Этна периодически напоминает о себе выбросами лавы и вулканического пепла.
В последний раз Этна выбросила облако пепла 24 декабря 2018 года, в результате чего было частично закрыто воздушное пространство. Возле Этны расположен город Катания, где проживает 300 тысяч человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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