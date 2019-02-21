Мужчина с ножом напал на толпу людей в Китае
21 февраля 2019 09:27 153
Вооруженный ножом мужчина напал на толпу людей в городе Цзиань в провинции Цзянси на востоке Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.
Нападение произошло в 07.12 по местному времени на одной из улиц в районе Цзичжоу. Сообщается, что сотрудникам полиции и прохожим удалось быстро остановить нападавшего, пострадавшие 11 человек уже госпитализированы.
По предварительным данным, нападавшим оказался 33-летний местный житель. По словам родственников, мужчина ранее лечился от психического расстройства.
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