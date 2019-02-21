Житель Тайваня убил себя, двух детей и жену, после того как супруга отказалась во второй раз увеличить размер груди. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пэн Хуэй-я (Peng Hui-i) в первый раз перенесла операцию по увеличению бюста по просьбе своего 32-летнего мужа Ву Мэн-ю (Wu Meng-yu). С ноября 2018 года их отношения осложнились, и пара решила пожить некоторое время отдельно.

По словам старшего ребенка, мужчина потребовал от супруги, чтобы та снова легла под нож ради идеальных, по его мнению, пропорций тела. Однако 34-летняя Хуэй-я воспротивилась менять свою внешность и заявила, что хочет подать на развод. Последний раз семья погибшей видела ее и детей, направляющихся на мотороллере к мужу, чтобы обсудить детали развода.

Полиция обнаружила мертвые тела четырех человек в салоне желтого такси, которое Мэн-ю одолжил у своего отца. Женщина находилась на переднем сиденье с завязанными руками, а девятилетний сын и шестилетняя дочь лежали без сознания в задней части машины. Правоохранительные органы выдвинули две версии происходящего.

Мужчина мог удушить всю семью угарным газом внутри автомобиля. На эту версию указывает найденная за водительским сиденьем печь, забитая пеплом. По второй неофициальной версии, Мэн-ю отравил родных ядом, подбросив опасное вещество в еду. Власти рассматривают эту теорию, поскольку в автомобиле находился чек от заказа в "Макдональдс".

Аутопсия тел погибших назначена на четверг, 21 февраля.