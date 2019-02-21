Израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) в ходе выставки Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в Бангалоре (Индия), представил дрон-камикадзе Mini Harpy.

В ролике компании, доступном на YouTube, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, отмечается, что тактическая система Mini Harpy совмещает возможности беспилотников Harop и Harpy. Согласно разработчику, дрон-камикадзе способен барражировать, дожидаясь появления цели, и транслировать соответствующее видео оператору. Беспилотник допускает запуск с наземных и морских позиций, а также вертолетов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Масса Mini Harpy составляет 45 килограммов, боевой части - восемь килограммов, дальность полета дрона - до ста километров от оператора, продолжительность - до двух часов.

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