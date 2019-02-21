Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 171 человека, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на представителей сил гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось о 169 погибших.

Как отмечает телеканал, пропавшим без вести числится 139 человек.

Ранее сообщалось, что полиция Бразилии задержала восемь сотрудников компании Vale в рамках расследования дела о прорыве дамбы в Брумадинью.

