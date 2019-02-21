Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Forbes.

В этом году Wildberries занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, получив оценку стоимости в 1,2 миллиарда долларов. Она не является публичной компанией, поэтому ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов, говорится в материале.

Новая оценка стоимости компании, по информации Forbes, позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем миллиард долларов, что делает ее второй женщиной-миллиардером после Елены Батуриной.

По образованию Бакальчук - преподаватель английского языка. Wildberries она вместе с мужем Владиславом основали в 2004 году. Вначале супруги продавали женскую одежду из каталогов Otto и Quelle, постепенно ассортимент расширялся и в настоящее время на сайте представлены самые разные категории товаров. Каждый месяц их магазин посещают около 60 миллионов человек.

