Четыре влиятельных министра правительства Великобритании потребовали от премьера Терезы Мэй отложить дату Brexit, чтобы избежать выхода страны из ЕС без соглашения с европейскими партнерами. Об этом сообщила в четверг газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В противном случае, по сведениям газеты, министры пригрозили премьеру Мэй "бунтом" и сообщили, что на будущей неделе проголосуют в парламенте в поддержку инициативы о передаче вопроса переноса срока Brexit на рассмотрение парламента. По данным The Sun, с призывом к премьеру выступили министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.

Газета приводит слова одного из министров: "Премьер-министр стоит перед выбором, и ей это ясно дали понять. Либо она снимет с повестки дня [выход из ЕС] без сделки и продлит срок статьи 50 (положение Лиссабонского договора о Европейском союзе, которое устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС - прим. ТАСС), либо она должна будет уволить многих из нас, и все равно она потерпит поражение".

Поправку к закону о Brexit, которую угрожают поддержать министры, предложили депутат-лейборист Иветт Купер и ее коллега-консерватор Оливер Летуин. Голосование по ней состоится в Палате общин 27 февраля. Чтобы получить силу закона, инициатива Купер должна быть одобрена обеими палатами британского парламента.

Если это произойдет, то 13 марта (если к тому моменту сделка с ЕС по-прежнему не будет одобрена Палатой общин) депутаты получат право проголосовать о том, должна ли Великобритания покинуть ЕС без сделки (такой вариант едва ли будет одобрен законодателями), а также о том, необходим ли перенос сроков Brexit. При этом новую дату должен будет определить кабинет Мэй, тогда как в предыдущей версии законопроекта речь шла о переносе Brexit на девять месяцев.

Как ранее пояснила сама Купер, цель ее предложения - не допустить ситуации, при которой окончательное решение о Brexit будет приниматься меньше чем за две недели до 29 марта, когда страна должна официально покинуть ЕС. Лейбористы опасаются, что, затянув переговоры и ожидая уступок либо от Брюсселя, либо от Палаты общин, кабинет Мэй, сам того не желая, в конечном итоге спровоцирует Brexit без сделки, чреватый негативными последствиями для британской экономики. Как отмечает газета The Guardian, инициативу лейбористов готовы поддержать консерваторы, выступающие против Brexit.