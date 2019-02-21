Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиано Роналду отреагировал на кричалки в свой адрес во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Видео реплики игрока после матча опубликовано в Twitter-аккаунте GOL.

Матч проходил в Испании. Во время встречи болельщики "Атлетико" в своих кричалках упоминали имя 34-летнего португальца, призывая его заплатить налоги. Таким образом, фанаты соперника намекали на недавнее судебное слушание в отношении игрока по делу о неуплате налогов в бытность его футболистом мадридского "Реала", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Еще во время матча Роналду показал трибунам пять пальцев. После встречи он вновь повторил жест при журналистах, сопроводив его фразой: "У меня пять кубков Лиги чемпионов. У "Атлетико" - ноль", - заявил португальский форвард.

"Ювентус" уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2. Вторая встреча состоится уже 12 марта.

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