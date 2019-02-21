Турция проводит крупные учения на границе с Арменией - ФОТО
21 февраля 2019 13:59 286
Турция проводит масштабные международные военные учения на границе с Арменией в провинции Карс, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
В военных учениях под названием "Kış-2019" (Зима- 2019) принимают участие 15 стран.
Как отмечается, Турция использует в ходе учений вооружение отечественного производства.
Согласно информации минобороны Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посредством видеосвязи понаблюдал за ходом учений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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