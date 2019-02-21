Турция проводит масштабные международные военные учения на границе с Арменией в провинции Карс, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

В военных учениях под названием "Kış-2019" (Зима- 2019) принимают участие 15 стран.

Как отмечается, Турция использует в ходе учений вооружение отечественного производства.

Согласно информации минобороны Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посредством видеосвязи понаблюдал за ходом учений.