На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии 19 февраля сошла мощная лавина, растянувшаяся на 840 метров. Один из лыжников снимал свой спуск на экшн-камеру и, обернувшись, увидел, как огромная волна высотой под два метра с ревом накрывает трассу и замешкавшихся туристов.

Экстренные службы обнаружили под снегом в тот день четырёх человек, один из которых позже скончался, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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