В этом году впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины - американки Энн Макклейн и Кристина Кук, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос", - сказала Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, выходящие в космос, никогда не состояли только из женщин.

Сегодня межведомственная комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС готовы к полету. Запуск корабля "Союз МС-12" планируется на 14 марта. В космос отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, в октябре не долетевшие до МКС из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.

Овчинин считает наиболее интересным в предстоящем полете выход в открытый космос, который он должен совершить с Олегом Кононенко в мае. Космонавты снимут с внешней поверхности станции экспонируемые материалы, а затем возвратят их на Землю, чтобы ученые выяснили, как на них повлияли космические условия.

Полет планируется длительностью в 203 дня (до 3 октября). Для Овчинина он будет вторым, а для Хейга и Кук - первым. За время экспедиции экипаж примет грузовые корабли "Прогресс", Dragon, Cygnus и HTV, выполнит выходы в космос и проведет научные эксперименты. Кроме того, ожидается прибытие на станцию нового американского пилотируемого корабля.