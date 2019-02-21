Иракские спецслужбы сообщили о раскрытии крупнейшей в истории страны сети финансирования "Исламского государства". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг телеканал al-Sumaria.

"Раскрыта крупнейшая в истории Ирака группировка, финансировавшая "ИГ"... Эта группировка представляет собой разветвленную сеть, действовавшую в различных странах ... и использовавшую сложную схему ухода от контроля за финансовыми потоками", - говорится в заявлении иракских спецслужб, полученном телеканалом.

Во вторник первый заместитель спикера парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал органы безопасности страны принять срочные меры по борьбе с "ИГ" на фоне участившихся случаев похищений боевиками граждан на северо-западе страны. Чиновник также призвал активизировать работу спецслужб страны и отметил, что в отслеживании передвижений боевиков важную роль могут сыграть данные от жителей западных районов, граничащих с Сирией.

"ИГ" стремительно захватило большие территории в Ираке в июне 2014 года, в том числе второй крупнейший город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, затем прошли операции в других, менее крупных оплотах террористов. Бывший тогда премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против "ИГ", но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.