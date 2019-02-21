В результате землетрясения в турецкой провинции Чанаккале на западе страны повреждены 85 домов и две мечети, сказал министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отметил министр, в настоящее время ведутся работы по устранению последствий землетрясения в провинции.

Отметим, что в провинции Чанаккале из-за произошедшего накануне землетрясения отменены занятия в учебных заведениях. Занятия возобновятся завтра.

Напомним , что в среду на территории турецких провинций Измир и Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 148 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек