Инцидент произошел накануне в Невинномысске на нерегулируемом пешеходном переходе, когда 40-летняя женщина бросилась прямо под пассажирский автобус ПАЗ. Водитель даже не заметил ее и поэтому далеко не сразу нажал на тормоз. В результате происшествия женщина умерла, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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