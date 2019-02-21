Столичные полицейские задержали воришку с очень широким углом зрения. По крайней мере, судя по этим кадрам, ему даже не нужно оборачиваться, чтобы одной рукой обыскать чужую сумку.

События разворачиваются в одном из питейных заведений. Двое мужчин делают вид, что ведут оживленную беседу за бокалом пенного. Если не приглядываться, сразу и не заметишь, как один из них, то левой, то правой рукой забирается в рюкзак у себя за спиной, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Только через несколько часов станет известно - у другого клиента бара в этот момент пропал ноутбук за 80 тысяч рублей. Оперативникам пришлось долго изучать записи с камер наблюдения, чтобы понять, что именно произошло. А вот дальше - дело техники.

Задержанный уже был судим за кражи. Найти его труда не составило.

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