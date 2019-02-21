В Петербурге пассажиры автобуса выбросили из салона пьяного хулигана, который устроил скандал со своей девушкой, а затем переключился и на попутчиков.

По всей видимости, юноша совсем не контролировал речь. Научить его манерам решили вот таким вот способом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очевидно, хулиган понимает, что справиться с толпой недовольных пассажиров ему не по силам. А потому в драку лезть даже не пытается, только упирается ногами и руками.

Впрочем, и это в конце концов не сработало. Его попросту вышвырнули из салона. Но, как говорят очевидцы, напоследок он успел разбить окно. А вот порча имущества уже повод для вмешательства полицейских.

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