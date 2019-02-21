Европейский союз и Великобритания почти договорились о новом соглашении по выходу Британии из блока (Brexit). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, заявили местные дипломаты.

Также в заявлении отмечается, что вчера в Брюсселе премьер-министр Британии Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили ирландский вопрос.

"Мы также рассматриваем обновление декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit, чтобы придать большее значение "альтернативным договоренностям. Но до 28 февраля Мэй не сможет получить ни одной твердой формулы", - говорится в заявлении дипломатов.

Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.