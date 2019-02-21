Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительства Бактыжана Сагинтаева. Причиной стало отсутствие положительных изменений в экономике Казахстана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, сообщает "Интерфакс".

Реализуемые в стране реформы должны были привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению доли госсектора в экономике. Ожидалось также повышение доверия к судам и правоохранительной системе. Однако эти цели достигнуты не были, а рост ВВП страны достигается по-прежнему за счет сырьевых ресурсов.

Назарбаев отметил, что правительству не удалось создать реальные стимулы для роста экономики. Госпрограммы выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет, добавил президент Казахастана.

Новое руководство страны должно будет выработать шаги по повышению уровня жизни и стимулированию экономики.

27 февраля состоится съезд партии "Нрр Отан", где Назарбаев объявит новые меры по усилению социальной поддержки, на которые выделят "немалые средства" из бюджета.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Аскар Мамин, который занимал должность заместителя главы правительства. Кабмин также будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Когда будет объявлена кандидатура нового премьера, не ясно.