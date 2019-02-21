Правоохранители проверяют пять торговых центров и два отделения Сбербанка в Москве после получения анонимных сообщений с угрозами "минирования", эвакуированы почти 4 тысячи человек. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На данный момент в Москве проверяются семь объектов: пять ТЦ и два отделения Сбербанка", - сказал собеседник агентства, добавив, что "уже эвакуировано около 4 тысяч человек".

В среду правоохранители проверяли в Москве из-за угрозы взрыва здание госпиталя ветеранов войн №1 по адресу: 2-я Дубровская улица, дом 13. Ночью в четверг с Курского вокзала после звонка "телефонного террориста" были эвакуированы порядка 400 человек.

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было

эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране.

Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

В прошлом году по фактам анонимных звонков о "минировании" в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел. Найти виновных до сих пор не удалось.