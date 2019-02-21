АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России почти 1,1 тыс. автомобилей C-класса из-за проблем с программным обеспечением (ПО). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

На указанных транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение системы ESP.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.