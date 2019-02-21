В Испании женщина умерла через несколько часов после употребления грибов в ресторане RiFF, отмеченном звездой Мишлена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Мария Хесус Фернандес Кальво заказала блюдо с рисом и сморчками в ресторане RiFF в Валенсии, когда праздновала день рождения своего мужа. Эти грибы должны быть тщательно приготовлены, их нельзя употреблять в сыром виде из-за токсинов.

Когда она вернулась домой из ресторана, известного своими "инновационными блюдами", у нее начались рвота и понос. На следующее утро женщина умерла.

По словам медицинских работников, еще у 11 посетителей, в том числе у 46-летнего мужа и десятилетнего сына погибшей, наблюдались аналогичные симптомы.

Ресторан был закрыт в связи с расследованием. Выясняется, стало ли причиной смерти отравление или удушье из-за рвоты. Кроме того, необходимо определить, не был ли Кальво по ошибке подан "ложный сморчок" - еще более ядовитый гриб.

Шеф-повар Бернд Кнеллер сказал, что он "глубоко опечален" из-за смерти клиентки и решил закрыть ресторан, который заработал звезду Мишлен в 2009 году, пока идет расследование.

"Я предложил свое абсолютное сотрудничество органам здравоохранения Валенсии. Надеюсь, мы сможем установить причины как можно скорее", - сказал он.