Пассажирский лайнер катарской авиакомпании Qatar Airways совершил в четверг экстренную посадку в Хартуме после возникших неполадок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Al Arabiya.

Самолет со 173 пассажирами направлялся из Дохи в Лагос. На борту была выявлена техническая неисправность.

По поступающей информации, самолет благополучно приземлился в столице Судана. О пострадавших информации не поступало.