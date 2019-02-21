В Сирии в результате удара международной коалиции был ликвидирован французский экстремист Фабьен Клен. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что Клен, сторонник группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России), ранее выступал с заявлением об ответственности террористов за теракты в Париже 13 ноября 2015 года.

Отмечается, что он был ликвидирован 20 февраля в городе Багхуз.