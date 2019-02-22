Эрдоган и Трамп провели переговоры
22 февраля 2019 07:05 131
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и США Реджеп Тайип Эрдоганом и Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в Сирии и подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма. Эрдоган и Трамп также отметили значимость поддержки политического процесса в Сирии.
Эрдоган и Трамп также договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон.
Стороны сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения взаимного товарооборота до 75 млрд долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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