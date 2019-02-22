Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и США Реджеп Тайип Эрдоганом и Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в Сирии и подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма. Эрдоган и Трамп также отметили значимость поддержки политического процесса в Сирии.

Эрдоган и Трамп также договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон.

Стороны сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения взаимного товарооборота до 75 млрд долларов.