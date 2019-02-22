Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной
Власти Египта начали работу по возведению бетонного забора вокруг курорта Шарм-эш-Шейх. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Guardian. Правда, издание уточняет, что, несмотря на фотографические доказательства, губернатор Южного Синая отрицает строительство.
Фотографии и видеокадры доказывают строительство бетонного барьера. Его высота достигает шести метров, пишет издание.
"Это не стена. У нас нет стены", - сказал губернатор Южного Синая Халед Фуда. Проект, по его словам, состоит из сочетания высоких бетонных барьеров и не менее 37 километров забора с колючей проволоки с "четырьмя очень красивыми дверями" для доступа в город.
По его словам, этот проект призван "украсить и обезопасить Шарм-эш-Шейх". "Мы делаем это на будущее. Проект поможет Шарм-эш-Шейху вернуть потерянные доходы от туризма", - сказал он.
Аналогичные планы строительства стены вокруг города рассматривались властями Южного Синая еще в 2005 году, но тогда от них отказались. Фуда не стал объяснять, почему власти вернулись к этой идее.
Представитель отеля в Шарм-эш-Шейхе сообщает, что "никто не понимает, что происходит".
Житель, который попросил не называть его имени, сказал, что контрольно-пропускные пункты и камеры уже окружают город - для обеспечения безопасности. "Нам это смешно. Красота места скрыта забором. Шарм-эш-Шейх известен своими горами и пустыней, а забор нарушает вид", - сказал египтянин.
Местные жители уверены, что возводимая стена не сделает курорт безопаснее, не остановит террористов, но будет раздражать людей. "Любой турист, выезжающий из города, будет думать, что он в опасности, и это повлияет на число отдыхающих", - говорит житель Шарм-эш-Шейха.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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