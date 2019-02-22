Суд в Австралии приговорил к шести пожизненным срокам водителя, признанного виновным в совершенном два года назад умышленном наезде на пешеходов, в результате которого погибли шесть человек и 27 пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал АВС.

Инцидент произошел 20 января 2017 года в дни проведения в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. В нескольких сотнях метров от места проведения соревнований 26-летний Джеймс Гаргасулас умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час.

Судья приговорил Гаргасуласа к шести срокам пожизненного заключения, без права досрочно-условного освобождения ранее чем через 46 лет. При этом сторона обвинения настаивала на пожизненном заключении без возможности УДО.