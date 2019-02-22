Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии "небольшой миротворческий контингент" в составе 200 американских военнослужащих после вывода своих войск из этой страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Reuters, ссылаясь на Белый дом.

"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Американский президент Дональд Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод войск США из Сирии. Свое решение он объяснил тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. В Сирии на данный момент располагается двухтысячный американский контингент. Изначально предполагалось, что Вашингтон выведет войска в течение 60-100 дней.