В Сирии останутся 200 американских миротворцев
Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии "небольшой миротворческий контингент" в составе 200 американских военнослужащих после вывода своих войск из этой страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Reuters, ссылаясь на Белый дом.
"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Американский президент Дональд Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод войск США из Сирии. Свое решение он объяснил тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. В Сирии на данный момент располагается двухтысячный американский контингент. Изначально предполагалось, что Вашингтон выведет войска в течение 60-100 дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Фев. 16:35 9 845
-
21 Фев. 13:08 5 810
-
21 Фев. 17:00 4 932
-
21 Фев. 11:19 4 762
-
21 Фев. 22:13 4 102