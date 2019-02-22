Грузинские футболисты обворовали молл в Анталье
В турецком Белек задержали пятерых игроков грузинского футбольного клуба "Цхинвали" по обвинению в краже. Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным турецких СМИ, они украли спортивную одежду из магазина в торговом центре Антальи, в 33 километрах от Белека.
Как утверждается, консультант магазина обнаружила пропажу вечером, когда торговый центр закрывался. Украдены были спортивная обувь, шорты, брюки и еще девять похожих вещей.
Идентифицировать злоумышленников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Также был зафиксирован автомобиль, на котором они передвигались.
В тот же вечер полицейские задержали грузинских футболистов в пятизвездочной гостинице, где они проживали.
Известно, что спортсмены прибыли в Турцию на зимние сборы. В футбольном клубе "Цхинвали" до сих пор не делали каких-либо комментариев о произошедшем.
В Федерации футбола Грузии потребовали объяснений от клуба, отметив, что любые беззаконные действия "негативно влияют не только на грузинский футбол, но и на репутацию страны".
"В случае подтверждения указанной информации, призываем футбольный клуб "Цхинвали" в рамках его полномочий принять соответствующие меры в отношении правонарушителей", - сказано в заявлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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