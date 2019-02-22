В турецком Белек задержали пятерых игроков грузинского футбольного клуба "Цхинвали" по обвинению в краже. Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным турецких СМИ, они украли спортивную одежду из магазина в торговом центре Антальи, в 33 километрах от Белека.

Как утверждается, консультант магазина обнаружила пропажу вечером, когда торговый центр закрывался. Украдены были спортивная обувь, шорты, брюки и еще девять похожих вещей.

Идентифицировать злоумышленников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Также был зафиксирован автомобиль, на котором они передвигались.

В тот же вечер полицейские задержали грузинских футболистов в пятизвездочной гостинице, где они проживали.

Известно, что спортсмены прибыли в Турцию на зимние сборы. В футбольном клубе "Цхинвали" до сих пор не делали каких-либо комментариев о произошедшем.

В Федерации футбола Грузии потребовали объяснений от клуба, отметив, что любые беззаконные действия "негативно влияют не только на грузинский футбол, но и на репутацию страны".

"В случае подтверждения указанной информации, призываем футбольный клуб "Цхинвали" в рамках его полномочий принять соответствующие меры в отношении правонарушителей", - сказано в заявлении.