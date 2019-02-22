В Индии от отравления алкоголем скончались 17 человек
22 февраля 2019 13:05 117
В штате Ассам на северо-востоке Индии по меньшей мере 17 человек скончались в результате отправления некачественным алкоголем. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщает агентство Reuters.
По данным местных властей, не менее 40 человек находятся в критическом состоянии. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.
В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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