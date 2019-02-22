"Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинет достойного кандидата на пост главы исполнительной власти Марнеули".

Как передает Day.Az, об этом грузинскому бюро Report сообщил член правящей партии, депутат от Марнеули Руслан Гаджиев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность выдвижения на этот пост азербайджанца, Р.Гаджиев отметил, что правящая партия учтет, что большинство населения Марнеули составляют азербайджанцы: "Впервые за всю историю независимости Грузии именно партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидата-азербайджанца. Думаю, эта тенденция будет продолжена".

Выборы на пост главы исполнительной власти Марнеули состоятся в мае.