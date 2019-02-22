18-летний норвежский прыгун с трамплина Томас Осен Маркенг недавно завоевал золотую медаль в индивидуальном старте на чемпионате мира среди юниоров. После успешного выступления главный тренер отправил Маркенга на взрослый чемпионат мира, который стартовал в австрийском Зеефельде. Однако мировое первенство едва не закончилось для спортсмена на одной из первых тренировок. После своего приземления Маркенг не успел затормозить и перелетел через отбойник, передает Day.Az со ссылкой на sport.ru.

Спортсмен врезался спиной в ограждение и лишь по счастливой случайности отделался небольшими ушибами и не получил серьезных травм

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