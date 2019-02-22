В Нигерии не смог взлететь самолет, который перегрузили мешками с наличностью. Об этом сообщает издание Pulse.

Происшествие снял на видео известный нигерийский издатель и журналист Деле Момоду (Dele Momodu). На роликах, которые он опубликовал в Instagram, хвостовая часть небольшого самолета просела под большим весом и оказалась прижата к бетону взлетно-посадочной полосы. Вокруг суетились рабочие, пытающиеся решить проблему.

"Это, должно быть, нигерийское кино, - написал Момоду в соцсети. - Самолет завалился назад после того, как в него погрузили слишком много наличных в мешках... Не верю своим глазам...". Он не уточнил, что это за деньги и куда их планировали везти.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

