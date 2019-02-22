В турецкой провинции Чорум собака породы питбультерьер напала на школьников, пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что в результате нападения питбультерьера госпитализированы пять школьников, состояние двоих из них расценивается как тяжелое.

Также сообщается, что напавшая на школьников собака была поймана и доставлена в собачий приют.

О других деталях инцидента на сообщается.