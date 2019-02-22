В Турции питбуль напал на школьников, есть пострадавшие
22 февраля 2019 15:45 216
В турецкой провинции Чорум собака породы питбультерьер напала на школьников, пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате нападения питбультерьера госпитализированы пять школьников, состояние двоих из них расценивается как тяжелое.
Также сообщается, что напавшая на школьников собака была поймана и доставлена в собачий приют.
О других деталях инцидента на сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!