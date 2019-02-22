В течение 2-3 месяцев США представят Польше новые предложения по присутствую американских войск на территории страны.

"Мы еще не завершили переговоры, но уже близки. Я убеждена, что поляки будут очень довольны пакетом, который мы в итоге предложим", - сообщила посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер, подчеркнув, что "Польша получит многое из того, чего хочет, потому что она этого заслуживает".

Она напомнила, что на территории страны уже есть несколько мест, где дислоцированы американские военнослужащие. И задача заключается в том, чтобы сделать эти места более подготовленными, передает ТАСС.

Польша и США обсуждают возможность усиления американского военного присутствия с осени 2018 года. В марте 2019 года Пентагон намерен представить в Конгресс США обоснования для увеличения численности американских военных в Польше.