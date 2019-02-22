Россия будет содействовать нахождению взаимопонимания между США и КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Со своей стороны будем содействовать нахождению взаимопонимания между сторонами, используя дипломатический инструментарий", - сказала Захарова во время брифинга.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.