Мужчина, пытавшийся пройти без билета в московскую подземку, ранил сотрудника метро ножом в вагоне поезда между станциями "Текстильщики" и "Кузьминки". Как сообщил Day.Az со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, в настоящее время раненый госпитализирован.

"Около 12:40 мск в вестибюле станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии мужчина, пройдя турникеты, был остановлен двумя сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" для проверки проездного документа. В ответ пассажир оттолкнул одного из контролеров и побежал к поезду. Контролеры последовали за нарушителем, зашли в вагон, где во время движения поезда безбилетник ранил одного из них предметом, похожим на нож. На станции "Кузьминки" злоумышленник выбежал из вагона и скрылся с места происшествия", - сказал он.

По его словам, сотрудниками УВД на метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой помощи, пострадавшего госпитализировали в НИИ Склифосовского.